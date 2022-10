VISITE GUIDEE D’AUMES ET DU SENTIER DU PAS DU LIÈVRE Aumes Aumes Catégories d’évènement: Aumes

Hrault Aumes Du village à la carrière de pierre, en suivant le sentier du pas du lièvre, cette ballade vous révélera la richesse naturelle et historique de ce petit coin de garrigue, sous la houlette d’un guide-conférencier.

Balade de 3 km environ, chaussures de sport, eau et chapeau

– RV devant la Mairie

– Gratuit

– Départ minimum 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

