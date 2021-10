Aumes Aumes Aumes, Hérault VISITE GUIDEE D’AUMES ET DU SENTIER DU PAS DU LIÈVRE Aumes Aumes Catégories d’évènement: Aumes

Aumes Hérault Aumes Du village à la carrière de pierre, en suivant le sentier du pas du lièvre, cette ballade vous révélera la richesse naturelle et historique de ce petit coin de garrigue.

Balade de 3 km environ, chaussures de sport, eau et chapeau – RV devant la Mairie

– Gratuit

– Renseignements et Réservations 04 67 98 36 40

– Départ minimum 5 personnes Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

