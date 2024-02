Visite guidée d’Auffay Place du Général de Gaulle Val-de-Scie, mardi 20 août 2024.

Visite guidée d’Auffay Place du Général de Gaulle Val-de-Scie Seine-Maritime

Partez à la découverte d’Auffay en compagnie de votre guide. Sa collégiale et ses célèbres Jacquemarts, son centre bourg et son histoire étroitement liée à la présence du fleuve la Scie n’auront plus de secret pour vous !

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 14h30 !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité.

Partez à la découverte d’Auffay en compagnie de votre guide. Sa collégiale et ses célèbres Jacquemarts, son centre bourg et son histoire étroitement liée à la présence du fleuve la Scie n’auront plus de secret pour vous !

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 14h30 !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 14:30:00

fin : 2024-08-20

Place du Général de Gaulle Office de Tourisme Terroir de Caux

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

L’événement Visite guidée d’Auffay Val-de-Scie a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux