Visite guidée d’Arreau Office de Tourisme Arreau, mercredi 19 juin 2024.

Visite guidée d’Arreau Office de Tourisme Arreau Hautes-Pyrénées

A la confluence des vallées d’Aure et du Louron, ce village de caractère, cœur emblématique du Grand Site Occitanie, vous dévoilera son histoire et son riche patrimoine au fil des Nestes et de ses monuments historiques.

RV devant l’Office de Tourisme.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. 15 15 EUR.

Début : 2024-06-19 16:00:00

fin : 2024-06-19 18:00:00

Office de Tourisme ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

