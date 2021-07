Arques Parvis de la Mairie Arques, Pas-de-Calais Visite guidée d’Arques Parvis de la Mairie Arques Catégories d’évènement: Arques

Cette randonnée commentée se fera sur 6kms, elle permettra la découverte du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, l’évolution des bâtiments de la commune ainsi que les anciens noms des rues et quartiers. _Rdv devant le parvis de la mairie, Place Roger-Salengro, Arques_ _Renseignements sur le site de la mairie :_ [_www.ville-arques.fr_](http://www.ville-arques.fr) La commune d’Arques Parvis de la Mairie Place Roger-Salengro Arques Arques Pas-de-Calais

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

