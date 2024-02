Visite guidée d’Arles en français avec Alice ( visite de l’après-midi) Esplanade Charles de Gaulle Arles, samedi 10 février 2024.

Visite guidée d’Arles en français avec Alice ( visite de l’après-midi) Esplanade Charles de Gaulle Arles Bouches-du-Rhône

Alice, guide conférencière vous accompagne à la découverte de la ville.

Arlésienne de coeur, Alice aime sa ville et la connaît bien. Guide-conférencière agréée par le Ministère de la Culture, diplômée en histoire et en histoire de l’Art, elle aime transmettre sa passion pour le patrimoine historique, artistique et architectural de la cité, de l’Antiquité à nos jours. Suivez la pour un tour de ville à pied à la découverte d’Arles.



Achetez vos billets auprès de nos conseillers en séjour ou sur notre billetterie en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-15

Esplanade Charles de Gaulle Devant l’Office de Tourisme

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

