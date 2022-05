Visite guidée d’Arlay Arlay Arlay Catégories d’évènement: Arlay

Jura

Visite guidée d’Arlay Arlay, 20 juillet 2022, Arlay. Visite guidée d’Arlay Arlay

2022-07-20 – 2022-07-20

Arlay Jura Du Château au Bourg-Dessous, venez découvrir toutes les facettes de ce village aux multiples visages. Cette visite se déroule en deux parties. Dans un premier temps, suivez votre guide dans les rues d’Arlay pour tout savoir du développement de ce village au fil des siècles. Dans un deuxième temps, vous découvrirez librement le parc aménagé de 8ha ainsi que le château d’Arlay, qui date du 18ème siècle. INFORMATIONS ET RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME JURABSOLU. Pour découvrir autrement le village d’Arlay, l’Escape Game Outdoor Le chevalier emprisonné est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme JurAbsolu. Du Château au Bourg-Dessous, venez découvrir toutes les facettes de ce village aux multiples visages. Cette visite se déroule en deux parties. Dans un premier temps, suivez votre guide dans les rues d’Arlay pour tout savoir du développement de ce village au fil des siècles. Dans un deuxième temps, vous découvrirez librement le parc aménagé de 8ha ainsi que le château d’Arlay, qui date du 18ème siècle. INFORMATIONS ET RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME JURABSOLU. Pour découvrir autrement le village d’Arlay, l’Escape Game Outdoor Le chevalier emprisonné est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme JurAbsolu. Arlay

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Arlay, Jura Autres Lieu Arlay Adresse Ville Arlay lieuville Arlay Departement Jura

Arlay Arlay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlay/

Visite guidée d’Arlay Arlay 2022-07-20 was last modified: by Visite guidée d’Arlay Arlay Arlay 20 juillet 2022 Arlay Jura

Arlay Jura