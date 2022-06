Visite guidée d’Argenton avec dégustation

2022-07-15 – 2022-07-15 Mêler le culturel et la gastronomie : la visite de la ville d'Argenton et son riche passé vous seront contés. Pour finir cette visite de ville, nous vous proposerons de déguster des produits locaux salés ou sucrés, ce sera la surprise. Après avoir découvert le riche patrimoine argentonnais, vous pourrez profiter d'une dégustation de produits locaux.

