Visite guidée : Danton, la rénovation en action Le Havre, 11 juin 2022, Le Havre.

Visite guidée : Danton, la rénovation en action Le Havre

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-11

Le Havre Seine-Maritime

Mon village, mon quartier. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Explorez ce quartier en pleine mutation en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir le récent cap franchi par la rénovation urbaine avec l’inauguration du pôle Simone Veil et la réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers. Au cœur du patrimoine architectural du centre ancien, immeubles du 19ème siècle et de style Art déco des années 1930 côtoient de nouveaux aménagements et des architectures résolument contemporaines.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Mon village, mon quartier. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Explorez ce quartier en pleine mutation en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir le récent cap franchi par la rénovation urbaine avec l’inauguration du pôle Simone Veil…

Mon village, mon quartier. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Explorez ce quartier en pleine mutation en compagnie d’un guide-conférencier pour découvrir le récent cap franchi par la rénovation urbaine avec l’inauguration du pôle Simone Veil et la réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers. Au cœur du patrimoine architectural du centre ancien, immeubles du 19ème siècle et de style Art déco des années 1930 côtoient de nouveaux aménagements et des architectures résolument contemporaines.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-04-13 par