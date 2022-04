VISITE GUIDEE DANS L’INTIMITÉ DU CHATEAU DE PORNIC Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

VISITE GUIDEE DANS L’INTIMITÉ DU CHATEAU DE PORNIC Pornic, 19 avril 2022, Pornic. VISITE GUIDEE DANS L’INTIMITÉ DU CHATEAU DE PORNIC Place de la Gare Office de Tourisme Pornic

2022-04-19 – 2022-04-19 Place de la Gare Office de Tourisme

Pornic Loire-Atlantique Découvrez l’histoire de ses habitants qui ont sauvé la vieille forteresse médiévale de la ruine pour la transformer tout au long du XIXème siècle en château balnéaire.

L’occasion de traverser différentes pièces de cette bâtisse médiévale transformée en demeure du XIXème siècle qui se dévoilent à vous avec les portraits de famille : salon, salle à manger, bibliothèque, sans oublier les chambres au sommet de la tour qui offrent une vue imprenable sur l’entrée de la ria et le Vieux Port. Visite proposée en partenariat avec l’ASVP (Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic). Accessible à partir de 10 ans uniquement.

Durée moyenne 1h15 à 1h30.

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Prévoir des chaussures confortables pour monter les escaliers (une cinquantaine de marches). Départ minimum 3 personnes payantes.

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : RESERVATION EN LIGNE Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.*

Billet en vente dans tous les bureaux d’information (La Bernerie-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Pas de billetterie sur place.

Se présenter 5mn avant le début de la visite au lieu de rendez-vous. * Programme sous réserve de modifications.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler faute de participants. Envie de percer les mystères du château à l’occasion d’une découverte privilégiée de l’intérieur de ce patrimoine emblématique de la cité pornicaise ?

