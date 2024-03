Visite guidée Dans les pas du veilleur de nuit Loches, mercredi 7 août 2024.

Visite guidée Dans les pas du veilleur de nuit Loches Indre-et-Loire

Lanterne à la main, remontez le temps il y a plus de 500 ans, en compagnie d’une guide et d’un mystérieux veilleur de nuit ! Comme autrefois, à la tombée de la nuit, suivez ce personnage chargé de fermer les portes de la ville et de recommander l’extinction des feux. Et laissez-vous conter histoires et anecdotes sur la vie à Loches au XVIe siècle. De petites animations ponctueront cette balade nocturne à travers les rues et ruelles de la ville.

Collaboration avec l’association A tous les temps. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 21:30:00

fin : 2024-08-07 23:30:00

8 Rue du Château

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@loches-valdeloire.com

