Bas-Rhin Fort-Louis EUR Fort-Louis a été construit par Vauban en 1687 à la demande de Louis XIV, sur une île du Rhin, pour verrouiller la nouvelle frontière nord-est du Royaume. Suivez les pas d’Agnès Blattner, guide bénévole, qui évoquera les 300 ans d’histoire de la place royale. Petit en-cas léger en fin de visite.

Conditions : tout public, prévoir des chaussures de marche (le cas échéant de bonnes chaussures) et des vêtements selon la météo. Animation non maintenue en cas de pluie ou de mauvais temps. Pour les enfants à partir de 7/8 ans. Accès PMR délicat, terrain enherbé. +33 3 88 96 44 08 Fort-Louis

