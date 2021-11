Saint-Florentin Saint-Florentin 89600, Saint-Florentin Visite guidée “Dans les pas de Joséphine Baker” Saint-Florentin Saint-Florentin Catégories d’évènement: 89600

Saint-Florentin

Visite guidée “Dans les pas de Joséphine Baker” Saint-Florentin, 27 novembre 2021, Saint-Florentin. Visite guidée “Dans les pas de Joséphine Baker” Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin

2021-11-27 – 2021-11-27 Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue

Saint-Florentin 89600 Saint-Florentin EUR 2 2 Cette visite guidée met en lumière les séjours de Joséphine Baker, ainsi que ses actions et ses relations à Saint-Florentin à la fin des années 30.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Port du masque et Pass sanitaire obligatoire +33 3 86 35 11 86 https://serein-armance.fr/ Cette visite guidée met en lumière les séjours de Joséphine Baker, ainsi que ses actions et ses relations à Saint-Florentin à la fin des années 30.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Port du masque et Pass sanitaire obligatoire Office de Tourisme Serein et Armance

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 89600, Saint-Florentin Autres Lieu Saint-Florentin Adresse Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Ville Saint-Florentin lieuville Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin