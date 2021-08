Tautavel Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales, Tautavel Visite guidée “Dans les coulisses du Musée de préhistoire de Tautavel” Musée de Préhistoire Tautavel Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

**Dans les coulisses du Musée de Préhistoire de Tautavel** ———————————————————- Plongez au coeur des réserves du Musée à l’occasion d’une visite guidée. La collection archéologique de Tautavel est une des plus riches du paléolithique. À l’occasion des JEP 2021, vous pourrez voir au plus prés cette collection, comprendre le travail des chercheurs, et découvrir l’importance des études qui y sont menées.

La visite se fait en petit groupes au départ de l’accueil du Musée, inscription sur place

Musée de Préhistoire avenue Léon-Jean Grégory, 66720 Tautavel

