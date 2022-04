Visite guidée “Dans les campagnes normandes au XIXe siècle” Musée des Traditions et Arts Normands, 14 mai 2022 19:30, Martainville-Épreville.

Visite guidée insolite à la chandelle à travers les collections permanentes du musée !

Construit en 1485 par Jacques Ier de Martainville, le château est un des rares exemples d’architecture de la première Renaissance en Normandie. Il a gardé sa disposition intérieure d’origine. Sa visite peut être complétée par celle du colombier, du four à pain, de la charreterie et des communs. Le musée possède une remarquable collection de mobilier régional du XVe au XIXe siècle. Une des salles est entièrement dédiée aux instruments de musique populaires en Normandie.

Built in 1485 by Jacques Ier de Martainville, the castle is one of rare examples of architecture of the first Renaissance in Normandy. He(It) kept(guarded) his(its) internal arrangement(disposal) of origin. His(Her,Its) visit can be supplemented by that of the dovecote, of the oven with bread, of the charreterie and of the common(shared). The museum possesses a remarkable collection of regional furniture the from XVth century till XIXth century. One of the rooms is entirely devoted to the popular musical instruments in Normandy.

Château de Martainville RN 31, 76116 Martainville-Epreville 76116 Martainville-Épreville Normandie