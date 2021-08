Faremoutiers Abbaye de Faremoutiers Faremoutiers, Seine-et-Marne Visite guidée dans le parc Abbaye de Faremoutiers Faremoutiers Catégories d’évènement: Faremoutiers

Seine-et-Marne

Visite guidée dans le parc Abbaye de Faremoutiers, 18 septembre 2021, Faremoutiers. Visite guidée dans le parc

le samedi 18 septembre à Abbaye de Faremoutiers

Le parc de l’abbaye, d’une superficie de 15 hectares, est riche d’une histoire qui a commencé dès la fondation de l’Abbaye par Sainte Fare, au VIIe siècle. Les bénédictines qui habitent ce lieu ont souhaité valoriser le site dans le respect de la culture monastique, dans un esprit de développement durable. Au cours de la visite guidée « paysage et histoire », Joël Châtain, le paysagiste mandaté par les Sœurs pour formuler un,projet de restauration du parc d’après le tableaux paysagers dessinés au XIXe siècle , vous partagera ses découvertes historiques et ses réflexions sur l’aménagement du parc. Visite guidée dans le parc Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:45:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:15:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faremoutiers, Seine-et-Marne Autres Lieu Abbaye de Faremoutiers Adresse 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Ville Faremoutiers lieuville Abbaye de Faremoutiers Faremoutiers