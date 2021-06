Arçais GAEC Leyssene Arçais, Deux-Sèvres Visite guidée dans le marais poitevin GAEC Leyssene Arçais Catégories d’évènement: Arçais

Deux-Sèvres

Visite guidée dans le marais poitevin GAEC Leyssene, 19 juin 2021-19 juin 2021, Arçais. Visite guidée dans le marais poitevin

GAEC Leyssene, le samedi 19 juin à 10:00

Venez découvrir les différents paysages agricoles du marais poitevin et échanger avec des éleveurs et producteurs passionnés par leur métier. Au rendez-vous : des grands espaces de prairies, des céréales, des vaches qui produisent le lait qui est ensuite transformé en yaourt ou en fromage. Rendez-vous samedi 19 juin 2021 de 10h à 17h. Vente à la **Fromagerie de la Paloube** après 17h

Accès libre

Visite guidée organisée par le Gaec Leyssenne, ferme laitière familiale dans le marais poitevin GAEC Leyssene 9 route du Vanneau 79210 Arçais Arçais Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arçais, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu GAEC Leyssene Adresse 9 route du Vanneau 79210 Arçais Ville Arçais lieuville GAEC Leyssene Arçais