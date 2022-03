Visite guidée dans le jardin des plantes de Caen Jardin des plantes de la ville de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Le changement climatique impacte les jardins, quelque que soit leur taille ou leur situation géographique en France. En Normandie, la préservation de la ressource en eau est nécessaire et s’articule autour de différentes techniques de jardinage telles que paillages, plantes couvre-sol… En outre, l’augmentation des températures hivernales induit des insectes indésirables plus précoces en saison et une propagation plus rapide des maladies fongiques. Venez découvrir des solutions concrètes à travers une déambulation dans le jardin des plantes !

Des effets du réchauffement climatique sont observés par le jardinier. Adapter son jardin à ces changements, du paillis au jus de plantes… les possibilités sont nombreuses ! Jardin des plantes de la ville de Caen Place Blot, 14000 Caen Caen Calvados

