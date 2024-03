Visite guidée dans le jardin de Montfleuri, pour le plaisir de chaque sens Au jardin de Montfleuri Bouglon, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée dans le jardin de Montfleuri, pour le plaisir de chaque sens Dominique vous guidera dans le jardin de Montfleuri à la découverte des senteurs, des chants des oiseaux et vols de papillons, des plantes sauvages comestibles, et autres surprises ! 1 et 2 juin Au jardin de Montfleuri Sur inscription uniquement, libre participation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Dominique vous guidera dans le jardin de Montfleuri à la découverte des senteurs, des chants des oiseaux et vols de papillons, des plantes sauvages comestibles, et autres surprises !

Au jardin de Montfleuri 2093 route de Cocumont, 47250 Bouglon, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 20 61 30 http://www.jardin-de-montfleuri.jimdo.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 20 61 30 »}] Ce jardin est un espace de complicité entre rosiers anciens, vivaces et fleurs sauvages. L’harmonie des couleurs, parfums et saveurs est complétée par le chant des oiseaux et les danses des papillons.

© Dominique Barron