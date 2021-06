Montmélian Musée historique de Montmélian - Ancienne maison d'accueil des Dominicains Montmélian, Savoie Visite guidée dans la « vieille ville » de Montmélian Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains Montmélian Catégories d’évènement: Montmélian

Incidence du patrimoine naturel sur le patrimoine architectural de Montmélian. —————————————————————————— – Comprendre pourquoi la ville de Montmélian s’est implantée dans ce lieu stratégique. – Comment les hommes ont utilisé l’espace. – Découvrir le lien entre les matériaux utilisés pour bâtir la ville et les massifs montagneux environnants. Déambulation pédestre à la découverte d’une ville militaire, mais aussi de commerce : Montmélian. Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian Savoie

