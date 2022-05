Visite guidée d’Anglure-sous-Dun Anglure-sous-Dun Anglure-sous-Dun Catégories d’évènement: Anglure-sous-Dun

Saône-et-Loire

Visite guidée d’Anglure-sous-Dun Anglure-sous-Dun, 28 juillet 2022, Anglure-sous-Dun. Visite guidée d’Anglure-sous-Dun le bourg RDV devant l’église Anglure-sous-Dun

2022-07-28 – 2022-07-28 le bourg RDV devant l’église

Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire Anglure-sous-Dun Visite guidée du village d’Anglure-sous-Dun : Découvrez son histoire !

Dans son cadre charmant, la commune est souvent surnommée “la petite Suisse” par les touristes. Réservation auprès de l’OT Sud Brionnais. https://www.tourisme-sudbrionnais.fr/billetterie.html Visite guidée du village d’Anglure-sous-Dun : Découvrez son histoire !

Dans son cadre charmant, la commune est souvent surnommée “la petite Suisse” par les touristes. Réservation auprès de l’OT Sud Brionnais. le bourg RDV devant l’église Anglure-sous-Dun

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Anglure-sous-Dun, Saône-et-Loire Autres Lieu Anglure-sous-Dun Adresse le bourg RDV devant l'église Ville Anglure-sous-Dun lieuville le bourg RDV devant l'église Anglure-sous-Dun Departement Saône-et-Loire

Visite guidée d’Anglure-sous-Dun Anglure-sous-Dun 2022-07-28 was last modified: by Visite guidée d’Anglure-sous-Dun Anglure-sous-Dun Anglure-sous-Dun 28 juillet 2022 Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire

Anglure-sous-Dun Saône-et-Loire