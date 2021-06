Angles-sur-l'Anglin Bureau d'Information Touristique Angles-sur-l'Anglin, Vienne Visite guidée d’Angles-sur-l’Anglin Bureau d’Information Touristique Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

Vienne

Visite guidée d’Angles-sur-l’Anglin Bureau d’Information Touristique, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Angles-sur-l'Anglin. Visite guidée d’Angles-sur-l’Anglin

du samedi 24 juillet au samedi 16 octobre à Bureau d’Information Touristique

Nouveauté 2021, les visites thématiques à Angles-sur-l’Anglin! En balade avec un guide conférencier à la découverte d’Angles-sur-l’Anglin et visite chez les artisans. Une initiation à la tradition des Jours d’Angles avec Stéphanie Michaud, **Meilleure Ouvrière de France**, est possible. Atelier de 2 heures. _Le 24 juillet et le 16 octobre, vous avez la possibilité de coupler votre visite à un_ [_atelier découverte des Jours d’Angles avec Stéphanie Michaud_](https://openagenda.com/tourisme-grand-chatellerault/events/atelier-decouverte-jours-dangles)_, Meilleure Ouvrière de France._

Sur réservation adulte 7€, enfant 5€

Thème – L’artisanat et les traditions Bureau d’Information Touristique 2 rue du Four Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T16:00:00 2021-07-24T17:30:00;2021-08-14T16:00:00 2021-08-14T17:30:00;2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T17:30:00;2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bureau d'Information Touristique Adresse 2 rue du Four Banal 86260 Angles-sur-l’Anglin Ville Angles-sur-l'Anglin lieuville Bureau d'Information Touristique Angles-sur-l'Anglin