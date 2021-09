Althen-des-Paluds Église Notre-Dame de l'Assomption à Althen-des-Paluds Althen-des-Paluds, Vaucluse Visite guidée d’Althen-des-Paluds Église Notre-Dame de l’Assomption à Althen-des-Paluds Althen-des-Paluds Catégories d’évènement: Althen-des-Paluds

le dimanche 19 septembre à 16:00

**Durée** : environ 1h Avec l’association [Les Sorgues Vertes](https://www.les-sorgues-vertes.com/) RDV devant l’église de l’Assomption à Althen-des-Paluds _Port du masque obligatoire durant la visite._ **Renseignements au 06 60 48 84 68**

Gratuit

Découvrez toutes les anecdotes historiques du centre-ville d'Althen des Paluds ! Organisé par l'Office de Tourisme Porte du Ventoux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Église Notre-Dame de l'Assomption à Althen-des-Paluds Rue de l'église 84210 Althen-des-Paluds Althen-des-Paluds Vaucluse

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

