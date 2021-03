Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne Visite guidée d’Allemans-du-Dropt par la Raconteuse de Pays Allemans-du-Dropt Catégories d’évènement: Allemans-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Visite guidée d’Allemans-du-Dropt par la Raconteuse de Pays, 2 mai 2021-2 mai 2021, Allemans-du-Dropt. Visite guidée d’Allemans-du-Dropt par la Raconteuse de Pays 2021-05-02 10:00:00 – 2021-05-02

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Allemans-du-Dropt Venez visiter le village d’Allemans-du-Dropt et ses fresques classées en compagnie de la Raconteuse de Pays. Au fil de la balade, vous découvrirez l’historique du village, de sa création à nos jours. Cette visite est gratuite.

Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique. Venez visiter le village d’Allemans-du-Dropt et ses fresques classées en compagnie de la Raconteuse de Pays. Au fil de la balade, vous découvrirez l’historique du village, de sa création à nos jours. Cette visite est gratuite.

Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique. +33 6 83 25 89 71 Venez visiter le village d’Allemans-du-Dropt et ses fresques classées en compagnie de la Raconteuse de Pays. Au fil de la balade, vous découvrirez l’historique du village, de sa création à nos jours. Cette visite est gratuite.

Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique. Venez visiter le village d’Allemans-du-Dropt et ses fresques classées en compagnie de la Raconteuse de Pays. Au fil de la balade, vous découvrirez l’historique du village, de sa création à nos jours. Cette visite est gratuite.

Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique. ©otpl

Détails Catégories d’évènement: Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne Autres Lieu Allemans-du-Dropt Adresse Ville Allemans-du-Dropt