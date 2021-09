Valognes Thermes romains d'Alauna Manche, Valognes Visite guidée d’Alauna la Romaine Thermes romains d’Alauna Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Visite guidée d’Alauna la Romaine Thermes romains d’Alauna, 19 septembre 2021, Valognes. Visite guidée d’Alauna la Romaine

Thermes romains d’Alauna, le dimanche 19 septembre à 14:30

En compagnie d’un guide de l’association Agglomération Antique d’Alauna,partez à la découverte de l’ancêtre antique de Valognes.Fondée sous le règne d’Auguste, Alauna fut durant le Haut Empire l’une des principales agglomérations antiques de l’actuelle Normandie. L’identification récente de son forum et d’un imposant centre cultuel confirme qu’elle tenait rang de capitale de cité du peuple des Unelles. Cette visite donnera lieu à une présentation du balnéaire et s’achèvera, au terme d’un itinéraire de découverte d’environ 1,5km à la chapelle Notre-Dame de la Victoire, édifiée sur d’imposants vestiges antiques où vous pourrez découvrir une exposition. Visite guidée d’Alauna la Romaine, l’ancêtre antique de Valognes. Thermes romains d’Alauna Rue Pierre de Courbertin, 50700 Valognes Valognes Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Valognes Autres Lieu Thermes romains d'Alauna Adresse Rue Pierre de Courbertin, 50700 Valognes Ville Valognes lieuville Thermes romains d'Alauna Valognes