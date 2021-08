Aisy-sous-Thil Aisy-sous-Thil Aisy-sous-Thil, Côte-d'Or Visite guidée d’Aisy-sous-Thil Aisy-sous-Thil Aisy-sous-Thil Catégories d’évènement: Aisy-sous-Thil

Aisy-sous-Thil Côte-d’Or Aisy-sous-Thil Côte-d’Or EUR 3 3 Venez découvrir le territoire des trois buttes à travers toutes ses composantes : paysagère, économique, architecturale, sans oublier les légendes ! Munis de bonnes chaussures, vous pourrez apercevoir l’antre de la sorcière, “la Beuffenie”. +33 3 80 97 05 96 Venez découvrir le territoire des trois buttes à travers toutes ses composantes : paysagère, économique, architecturale, sans oublier les légendes ! Munis de bonnes chaussures, vous pourrez apercevoir l’antre de la sorcière, “la Beuffenie”. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

