Visite guidée d’Aguillon Aiguillon, 15 avril 2022, Aiguillon.

Visite guidée d’Aguillon Aiguillon

2022-04-15 10:00:00 – 2022-11-15

Aiguillon Lot-et-Garonne Aiguillon Lot-et-Garonne

Située au confluent du Lot et de la Garonne, Aiguillon a toujours été un endroit stratégique géographique et commercial. De l’époque médiévale au château du Duc d’Aiguillon, Henri vous fait visiter les secrets de cette bastide qui a su résister au temps et aux crues !

Rendez-vous sur la place du 14 juillet, 15 minutes avant le départ. Réservations conseillées.

