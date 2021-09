Visite guidée d’Agrocampus Ouest Agrocampus Ouest – Campus de Rennes, 18 septembre 2021, Rennes.

Visite guidée d’Agrocampus Ouest

le samedi 18 septembre à Agrocampus Ouest – Campus de Rennes

**Lieu ouvert dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 | L’Agrocampus Ouest | Visites guidées** **Important : dans le cadre du Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, l’accès à ce lieu ou cet événement est susceptible d’être conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide. Pour en savoir plus sur les modalités de contrôle, nous vous encourageons à contacter l’organisateur en amont de votre venue.** Œuvre de l’architecte Jean-Marie Laloy, cette école d’ingénieurs (1896) évoque les villas par ses matériaux (brique et calcaire) et par la présence d’une grille et de palmiers. Elle abrite l’une des bibliothèques patrimoniales les plus riches de France dans le domaine agronomique (environ 30 000 documents). _Ouvert le samedi 18 septembre 2021 Horaires des visites guidées : 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 Durée de la visite : 45 minutes_ Inscription obligatoire sur : [[https://inscription.agrocampus-ouest.fr/index.php/382112?lang=fr](https://inscription.agrocampus-ouest.fr/index.php/382112?lang=fr)](https://inscription.agrocampus-ouest.fr/index.php/382112?lang=fr) _Gratuit_ _Informations pratiques :_ _– Bus C4 arrêt Marbeuf et 53 arrêt Agrocampus_

Gratuit, sur inscription, avec pass sanitaire.

Visite guidée d’Agrocampus Ouest et de sa bibliothèque patrimoniale

Agrocampus Ouest – Campus de Rennes 65 rue de Saint-Brieuc – 35000 Rennes Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine



2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00