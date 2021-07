Adervielle-Pouchergues Adervielle-Pouchergues Adervielle-Pouchergues, Hautes-Pyrénées Visite guidée d’Adervielle et de Pouchergues Adervielle-Pouchergues Adervielle-Pouchergues Catégories d’évènement: Adervielle-Pouchergues

RV 14h30 devant la mairie d'Adervielle.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Ces deux villages regroupés en une seule commune depuis 1987, ont été exploités aux XVIIIe et XIXe siècles pour leur carrière d’ardoise, ces ardoises que l’on retrouve sur les toitures des maisons à l’architecture traditionnelles. La visite vous fera découvrir leurs églises de deux époques différentes, principalement XIIe et XVIIe siècles. RV 14h30 devant la mairie d’Adervielle.

Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire

