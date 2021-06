VISITE GUIDÉE – « Culture-Nature » Mairie de la Motte-Servolex, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, La Motte-Servolex.

VISITE GUIDÉE – « Culture-Nature »

le vendredi 17 septembre à Mairie de la Motte-Servolex

**Organisé par le CAUE 73 et la Mairie de La Motte-Servolex** Découverte et sensibilisation au nouveau patrimoine naturel et culturel du centre-ville de La Motte-Servolex. Le circuit s’organise en 2 temps : – Découverte de la biodiversité en ville et des différents aménagements développement durable (refuges écologiques, haies vives, jardin à partager, compost, hôtel à livres) et collecte de graines sauvages, – Découverte des cultures urbaines et déambulation dans la ville à la recherche des œuvres(fresques street-art, trompe- œils) ponctuée de quelques anecdotes sur les bâtiments emblématiques. > 4 classes possibles dans la journée. > parcours découverte. **_Attention :_** _> préciser le nombre exact d’élèves et la classe._ _> Prévoir chaussures adaptées._ _> Prévoir autorisations / droit à l’image des élèves._

Sur inscription

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Balade pédestre urbaine dans le centre-ville de la Motte-Servolex

Mairie de la Motte-Servolex 36 avenue Costa de Beauregard, 73290 LA MOTTE-SERVOLEX La Motte-Servolex Savoie



2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00