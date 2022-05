Visite guidée : cultivons-nous au jardin

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-05 13:00:00 La visite aborde les différentes espèces botaniques présentes dans le Jardin des énergies et leurs fonctions dans la biodiversité locale. Vous serez sensibilisé aux solutions naturelles et durables d’utilisation des énergies.

A partir de 7 ans. La visite aborde les différentes espèces botaniques présentes dans le Jardin des énergies et leurs fonctions dans la biodiversité locale. Vous serez sensibilisé aux solutions naturelles et durables d’utilisation des énergies.

