Visite guidée “Crypte du Vivier Romain et Musée Archéologique”

2022-01-01 – 2022-06-30 16:00:00 EUR Cette visite permet à la fois de découvrir au musée les pièces majeures mises au jour lors de fouilles à Fréjus depuis le XIXe siècle, dont le célèbre Hermès bicéphale, mais également la crypte archéologique, située avenue Aristide Briand. dernière mise à jour : 2022-01-04 par

