Visite guidée : crime et mystère à Montmartre Métro Lamarck Caulaincourt Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite guidée : crime et mystère à Montmartre Métro Lamarck Caulaincourt Paris, 24 février 2024, Paris. Le samedi 24 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. payant Plein tarif : 15€

-15ans : 11€ Une visite exclusive de la Cachette de Paris pour frissonner aux noms des pires meurtriers, génies du crime ou bras cassés du braquage…. Découvrez

la face sombre de la Butte… Crimes odieux, empoisonnements, vols

scandaleux, enquêtes bâclées et mystères non-résolus… Les

« cold cases » de Montmartre vous feront remonter le temps à travers les

criminels et les lascars, les Apaches et autres maraudeurs des ruelles

Métro Lamarck Caulaincourt 55, rue Lamarck 75018 Paris

