Visite guidée – Criel-sur-Mer : Circuit du patrimoine architectural

2022-07-20 – 2022-07-20

Au départ du Manoir de Briançon, datant dans sa partie la plus ancienne du XIIème siècle, ce circuit vous emmène à la découverte du patrimoine criellois. Au cœur du bourg, vous rencontrerez des édifices tels que l’une maisons les plus anciennes de Criel-sur-Mer, l’Eglise Saint-Aubin au riche passé ou bien encore le Château de Chantereine. Au patrimoine architectural se mêle le patrimoine naturel, le circuit se terminant par un passage aux abords de l’Yères et des ruelles méconnues de la ville.

Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ pour le règlement,

Places limitées

