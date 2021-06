Saint-Mathieu-de-Tréviers Couvent des dominicaines de Sainte-Marie-des-Tourelles Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers Visite guidée Couvent des dominicaines de Sainte-Marie-des-Tourelles Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent des dominicaines de Sainte-Marie-des-Tourelles Visite guidée du couvent – Label Architecture Contemporaine Remarquable- conçu il y a 50 ans par Thomas Gleb. Couvent des dominicaines de Sainte-Marie-des-Tourelles 715, Route de Cécélès, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

