Visite guidée « Course landaise » Téthieu Téthieu Catégories d’évènement: Landes

Téthieu

Visite guidée « Course landaise » Téthieu, 14 novembre 2022, Téthieu. Visite guidée « Course landaise »

Entrée principale des Arènes Parc Théodore Denis Téthieu Landes Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes

2022-11-14 18:00:00 – 2022-11-14

Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes

Téthieu

Landes Téthieu 8 8 EUR Dans les arènes de Dax, découvrez notre tradition taurine en compagnie de Didier Goeytes, ancien écarteur. Un moment authentique à ne manquer sous aucun prétexte. Démonstration et initiation avec en guise de vache, un pneu et un careton (charriot) bien inoffensifs. … Quand Didier Goeytes ancien écarteur raconte ce sport taurin. OITT Grand Dax

Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes Téthieu

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Téthieu Autres Lieu Téthieu Adresse Téthieu Landes Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes Ville Téthieu lieuville Parc Théodore Denis Entrée principale des Arènes Téthieu Departement Landes

Téthieu Téthieu Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tethieu/

Visite guidée « Course landaise » Téthieu 2022-11-14 was last modified: by Visite guidée « Course landaise » Téthieu Téthieu 14 novembre 2022 Entrée principale des Arènes Parc Théodore Denis Téthieu Landes Landes Téthieu

Téthieu Landes