du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine national de Chambord

Aurez-vous la chance de découvrir une pièce d’entresol, un escalier dérobé… ou d’explorer plus en détail un lieu incontournable du château ? Laissez-vous surprendre par ces visites « uniques » !

Inscription le jour même au Point-info des JEP | Départ toutes les 30 mn | Groupes limités à 24 personnes

Laissez-vous surprendre par les visites thématiques “surprises” proposées par les guides qui ont carte blanche pour partager avec vous leurs « coups de cœur », leurs passions et leurs envies. Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord Loir-et-Cher

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:30:00

