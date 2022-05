Visite guidée – Coucher de soleil au sommet du Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée – Coucher de soleil au sommet du Phare de la Canche
Avenue des phares Le Touquet-Paris-Plage

2022-07-26 – 2022-07-26

Avenue des phares Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Mardi 26 juillet 2022 – 20h45

Mardi 23 août 2022 – 20h De là-haut, le coucher de soleil inonde toute la station et vient caresser la forêt de pins de ses

derniers rayons. A l’horizon, la mer semble infinie et le ciel se pare alors de mille couleurs : vivez un

moment magique ! Durée : 1h

Jauge limitée Tarifs :

9€/adulte

6€/enfant de 12 à 18 ans

24€/famille (2 adultes-2 enfants)

Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans

Sur présentation du pass sanitaire

Réservations au 03 21 06 72 00 Rendez-vous : Phare de la Canche, avenue des Mésanges

Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes.

patrimoine@letouquet.com +33 3 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. Avenue des phares Le Touquet-Paris-Plage

