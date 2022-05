Visite guidée costumée : retour au Moyen Age

Visite guidée costumée : retour au Moyen Age, 19 juillet 2022, . Visite guidée costumée : retour au Moyen Age

2022-07-19 – 2022-07-19 0 EUR Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien au Moyen-Âge. Par Comtesse Luciole. Suivez Barbara à travers les rues de Sélestat pour découvrir son quotidien au Moyen Âge Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien au Moyen-Âge. Par Comtesse Luciole. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville