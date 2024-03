Visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé, mardi 13 août 2024.

Visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé Orne

Le Parc organise à destination des enfants des visites guidées costumées du manoir de Courboyer. Au programme découverte de ce monument emblématique du Perche, mais aussi des manières de vivre et de se nourrir au temps de la Renaissance. La visite se poursuit par un goûter aux saveurs locales.

À partir de 7 ans.

Réservation obligatoire en fonction de la taille des costumes et dans la limite de 15 personnes.

9 costumes pour filles 3×6 ans, 3×8 ans, 3×10 ans

9 costumes pour garçon 2×4 ans, 4×6 ans, 2×8 ans et 1×10 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 15:00:00

fin : 2024-08-13 16:30:00

Maison du Parc du Perche Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

