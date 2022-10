Visite guidée corrida Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite guidée corrida Dax, 9 novembre 2022, Dax.

Parc Théodore Denis RDV Entrée principale des arènes Dax Landes

2022-11-09 18:00:00

RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis

Dax

Présentation aux arènes de la corrida et discussion à la Peña Alegria (club taurin), autour d'un apéritif tapas… Démonstration avec un « careton » (charriot). 10 EUR

RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis Dax

