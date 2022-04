Visite guidée : Contes et légendes à la petite cascade de Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

2022-04-28

Mortain-Bocage Manche Mortain-Bocage Découvrez l’histoire, les charmes et les secrets de la petite cascade. RV sur la place du château. Tout public. Durée 2h. Places limitées. Sur inscriptions au bureau d’information touristique de Mortain : 02 33 59 19 74. Tarifs 9€ adultes / 6€ – de 26 ans / 3€ – de 18 ans. Découvrez l’histoire, les charmes et les secrets de la petite cascade. RV sur la place du château. Tout public. Durée 2h. Places limitées. Sur inscriptions au bureau d’information touristique de Mortain : 02 33 59 19 74. Tarifs 9€ adultes / 6€ – de… +33 2 33 59 19 74 Découvrez l’histoire, les charmes et les secrets de la petite cascade. RV sur la place du château. Tout public. Durée 2h. Places limitées. Sur inscriptions au bureau d’information touristique de Mortain : 02 33 59 19 74. Tarifs 9€ adultes / 6€ – de 26 ans / 3€ – de 18 ans. Place du Château Mortain Mortain-Bocage

