Visite guidée contée Musée de la Libération Cherbourg-en-Cotentin, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Découverte du musée de la Libération à travers un conte spécialement imaginé et écrit pour l’occasion à partir de documents d’archives. A travers ce conte, découvrez témoignages et anecdotes de la vie quotidienne, des actes de résistance, à Cherbourg et dans les environs entre 1940 et 1944.

Musée de la Libération Fort du Roule, Montée des résistants, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 20 14 12 http://www.cherbourg.fr Le musée de la Libération, fondé en 1954 dans le fort du Roule, lieu stratégique occupé par les Allemands pendant la guerre, propose à travers son parcours « De l’ombre à la lumière » de découvrir la vie sous l’occupation et le rôle majeur du port de Cherbourg dans le ravitaillement des troupes alliées à partir de l’été 1944.

© Ville de Cherbourg-en-Cotentin