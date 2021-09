Val d'Oingt Val d'Oingt Rhône, Val d'Oingt Visite guidée “Construire une nouvelle église au Bois-d’Oingt” Val d’Oingt Val d'Oingt Catégories d’évènement: Rhône

Val d'Oingt

Visite guidée “Construire une nouvelle église au Bois-d’Oingt” Val d’Oingt, 19 septembre 2021, Val d'Oingt. Visite guidée “Construire une nouvelle église au Bois-d’Oingt” 2021-09-19 – 2021-09-19 Le Bois-d’Oingt Eglise du Bois-d’Oingt

Val d’Oingt Rhône La nouvelle église du Bois-d’Oingt, construite en 1868, a bouleversé l’organisation du village, avec le percement d’une nouvelle route et l’édification d’un bâtiment repère dans le paysage. +33 6 34 38 57 49 http://bvabo.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Val d'Oingt Autres Lieu Val d'Oingt Adresse Le Bois-d'Oingt Eglise du Bois-d'Oingt Ville Val d'Oingt lieuville 45.92127#4.58424