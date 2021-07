Ordan-Larroque Conservatoire municipal d'archéologie et d'histoire Gers, Ordan-Larroque Visite guidée Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire Ordan-Larroque Catégories d’évènement: Gers

Ordan-Larroque

Visite guidée Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire, 19 septembre 2021, Ordan-Larroque. Visite guidée

le dimanche 19 septembre à Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire

CONSERVATOIRE MUNICIPAL D’ARCHEOLOGIE et D’HISTOIRE ————————————————— * Les objets présentés au conservatoire Archéologique d’Ordan-Larroque proviennent de différents sites de la commune, notamment de la villa gallo-romaine de Cassan. Cette villa est un site essentiel pour le conservatoire car il a permis de rassembler divers objets de la vie quotidienne romaine (tel un flacon de parfum, des aiguilles à coudre ou des poteries) ainsi qu’une magnifique mosaïque , mais a également pu mettre au jour les vestiges d’un cimetière du moyen âge découvert au même endroit . * La visite vous offre une retrospective de l’histoire de l’Humanité, valorise l’époque des fouilles effectuées par Pierre Dupouey, Ordannais passionné d’archéologie, et crée un pont avec les Temps Modernes. * Des molaires de Gomphoterium à la vie quotidienne romaine, en passant par les rites funéraires du Moyen-Age et les faits d’armes durant les différentes guerres , Ordan possède un conservatoire rempli de curiosités qui vaut le détour. * Pour les enfants , un QUIZ rendra la visite plus ludique. * Vous serez accompagné par un guide ou des audioguides ( Francais-Anglais-Espagnol ) . * La découverte du village avec quelques caches de Geocaching et de nombreux panneaux informatif cloturera agréablement votre visite. ORDAN-LARROQUE est un village fleuri 4fleurs depuis de nombreuses années, Grand prix du fleurissement en 2006 Visite guidée (Français, Anglais, Espagol) du conservatoire présentant le produit des fouilles d’une villa gallo-romaine locale, et l’histoire du village. Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire Village, 32350 Ordan-Larroque Ordan-Larroque Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Ordan-Larroque Autres Lieu Conservatoire municipal d'archéologie et d'histoire Adresse Village, 32350 Ordan-Larroque Ville Ordan-Larroque lieuville Conservatoire municipal d'archéologie et d'histoire Ordan-Larroque