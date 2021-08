Soual Conservatoire Botanique Pierre Fabre Soual, Tarn Visite guidée Conservatoire Botanique Pierre Fabre Soual Catégories d’évènement: Soual

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, Green Mission Pierre Fabre ouvre les portes de son Conservatoire Botanique, un lieu dédié à la protection de la Biodiversité qui fête cette année ses 20 ans. Nous vous proposons de nous rejoindre, pour une visite guidée, dans un lieu riche de sens pour le Groupe. Venez découvrir la maison, son jardin botanique et ses serres et partez à la rencontre de nos équipes qui vous inviteront à découvrir nos engagements éco/socio-responsables ([[https://www.pierre-fabre.com/fr/nos-engagements](https://www.pierre-fabre.com/fr/nos-engagements)](https://www.pierre-fabre.com/fr/nos-engagements)). Différents stands valoriseront l’agroécologie, l’innovation végétale et biotechnologique, la biodiversité ou encore la gestion des déchets. Des animations seront également proposées aux enfants de 6 à 11 ans.​ Green Mission Pierre Fabre ouvre les portes de son Conservatoire Botanique. Vous découvrirez ce magnifique lieu et les engagements éco/socio-responsables du Groupe Pierre Fabre.​ Conservatoire Botanique Pierre Fabre Route de Cambounet-sur-le-Sor, 81580 Soual Soual Tarn

