Visite guidée – conférence autour du livre

Visite guidée – conférence autour du livre, 22 mai 2022, . Visite guidée – conférence autour du livre

2022-05-22 – 2022-05-22 Bibliophile avertie, Elisa Lecomte n’a pas résisté à la tentation d’ouvrir les portes de la bibliothèque de la Maison de l’armateur. Elle nous offre ici une visite-conférence mêlant une sélection d’ouvrages à l’histoire de la maison. Le dimanche 22 mai à 11h

Réservation obligatoire sur affluences.com. Bibliophile avertie, Elisa Lecomte n’a pas résisté à la tentation d’ouvrir les portes de la bibliothèque de la Maison de l’armateur. Elle nous offre ici une visite-conférence mêlant une sélection d’ouvrages à l’histoire de la maison. Le dimanche 22… Bibliophile avertie, Elisa Lecomte n’a pas résisté à la tentation d’ouvrir les portes de la bibliothèque de la Maison de l’armateur. Elle nous offre ici une visite-conférence mêlant une sélection d’ouvrages à l’histoire de la maison. Le dimanche 22 mai à 11h

Réservation obligatoire sur affluences.com. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville