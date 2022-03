Visite guidée : Comment l’extrémisme veut tromper le peuple ? Les exemples des propagandes nazie & pétainiste Site mémorial du Camp des Milles, 23 mars 2022, Aix-en-Provence.

Visite guidée : Comment l’extrémisme veut tromper le peuple ? Les exemples des propagandes nazie & pétainiste

Site mémorial du Camp des Milles, le mercredi 23 mars à 14:00

Une exposition conçue par le **Musée Mémorial de l’Holocauste de Washington (USHMM)** sur la propagande nazie, enrichie par un volet français sur la propagande pétainiste réalisé par la **Fondation du Camp des Milles –Mémoire et Éducation.** Le IIIe Reich représente probablement un sommet dans « l’art de gagner les âmes », par la simplification abusive, le mensonge et la manipulation. Le régime autoritaire de Pétain met lui aussi en place un système de propagande très élaboré. À travers cette exposition, c’est la volonté démagogique des extrémistes qui est mise en lumière. Une stratégie pourtant simple à décrypter. Plus simple certainement que celles qui se développent aujourd’hui sur les réseaux sociaux. **Elle se résume en un paradoxe que doivent résoudre ceux qui portent ces ambitions extrêmes : comment accéder au pouvoir démocratiquement pour mettre à bas la démocratie ?** **Il n’y a qu’une réponse à cela : le mensonge.** [Plus d’info sur l’exposition](https://cutt.ly/propagande) Mercredi 23 mars 2022 :  Visite guidée de l’exposition 14h-15h (gratuit)  Atelier pédagogique « Engrenages et résistance » 15h30-16h30 (gratuit) )

Entrée libre sur inscription

Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T16:30:00