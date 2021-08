Strasbourg Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée : Comme un poisson dans l’Ill Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Laissez-vous conter par un guide la ville de Strasbourg de l’Antiquité à nos jours, au fil de l’eau. Une balade historique qui vous fera voguer de l’Ill jusqu’au Rhin ! Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00

