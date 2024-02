Visite guidée : Comines et sa Grand Place Comines Comines, mercredi 13 mars 2024.

Comines et sa Grand Place

Après la Première Guerre mondiale qui ne laisse de Comines qu’un champ de ruines, la vie reprend peu à peu ses droits. La ville s’inspire alors de son passé pour retracer ses rues et dessiner ses bâtiments, influencée par ce style qui fut le sien et celui de sa région : la Renaissance flamande. L’Hôtel de Ville et l’église Saint-Chrysole sortent de terre pour donner forme à la Grand Place. Au travers de cette visite guidée, vous découvrirez le beffroi classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et une église de style néo-byzantin.

Tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans), paiement (chèque ou espèces) uniquement à l’accueil de l’office de tourisme en amont de la visite aux horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h30 et le dimanche (mai-septembre) de 14h à 18h.

RDV : le point de rendez-vous sera donné une fois la réservation confirmée.

Pré-réservation obligatoire : 03 59 50 74 49 – valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr.

Sans inscription préalable, le guide ne sera pas en mesure de vous intégrer au groupe. Paiement sur place non accepté.

